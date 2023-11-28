مسلسل طائر الرفراف الحلقة 48 كاملة على ستار تي في التركية سيران تترك المنزل وتختفي وفريد ينهار من البكاء عليها

مازالت عملية البحث مستمرة عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 48 المقرر أن يتم عرضها بعد عدة أيام وينتظر عرضها الجمهور المتابع بفارغ من الصبر، حيث يشكل مسلسل طائر الرفراف أهمية كبيرة عند المتابعين نظراً لقصته المختلفة وأحداثه الشيقة، يوم بعد يوم ترتفع نسب مشاهدة المسلسل ومع نهاية كل حلقة يزداد تشوق المشاهدين لمعرفة المزيد نتيجة تفاعلهم مع الأحداث، اليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم أحداث كثيرة حول مسلسل طائر الرفراف الحلقة 48.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 48

بين لحظات سعيدة تأتي لحظات حزينة وهذا ما يحدث الآن مع فريد وسيران، تحملت سيران الكثير من الضغوطات والمشاكل بسبب فريد وتصرفاته الطائشة التي جعلته يقع في مشكلة كبيرة ويكتشف أن بيلين حامل بطفله وكان عليه الاختيار ام الطفل أو سيران، ومن جهة أخرى يضغط جد فريد عليه من أجل الطفل ولابد أن يتزوج في اسرع وقت ممكن من بيلين كي يتربى الطفل في بيت العائلة واقنعه جده أن يتحدث مع سيران على هذا الأمر و تتفهم الوضع الذي يحدث.

لكن قررت سيران أن تترك كل شئ وترحل عندما بدأت تلاحظ انشغال فريد عنها وانه يفعل ما قاله الجد لارضائه والحصول على الطفل، لاحظ فريد غياب سيران وندم كثيراً عما وصل بينهم بعض علاقة الحب القوية وظل يبحث عنها في كل مكان وعندما وجدها قال لها أن اشعر بالندم الشديد وأريد أن تسامحني لكن حالة سيران كانت صعبة للغاية ماذا يحدث هل تصمم سيران على الرحيل والانفصال ام فريد يفعل من أجلها كل شئ ويقف أمام الجميع من أجلها.

موعد طائر الرفراف الموسم الخامس

سيران وفريد ثنائي مميز أبطال مسلسل طائر الرفراف للموسم الثاني على التوالي، حيث حقق المسلسل نجاح كبير ولذلك يبحث الكثير عن مواعيد العرض والتي تأتي على النحو التالي: