موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 عبر تردد قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية

يرغب العديد من المشاهدين العرب التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 على قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات المهمة التاريخية الشهيرة حيث تحكي عن قصة الدولة العثمانية وهناك نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي منذ أن تم عرضه في الجزء الأول ومن خلال مقالنا سنتعرف على عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 عبر تردد القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل.

ما هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

في الفترة الحالية قد نال مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس اعجاب العديد من المتابعين في دول العالم ويبحث العديد عن القنوات الناقلة للمسلسل ومواعيد العرض لهذا المسلسل لذلك سوف يتم عرض الحلقة 138 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 29 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية في قناة ATV التركية ويتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس مساءاً باللغة العربية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وليبيا والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية كما يمكن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الحلقة 138 عن طريق العديد من المنصات ومنها منصة قصة عشق ويمكن التعرف على الأحداث الجديدة والممتعة ومتابعة انتقام عثمان بن أرطغرل في الموسم الخامس من المغول لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة ATV وتردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الموسم الجديد الخامس في المواعيد المصرح بها في القناة.

تردد قناة ATV التركية

يمكننا ان نستمتع بمشاهدة المسلسل على القناة من خلال البيانات الآتية:

التردد : 11628

معدل الاستقطاب القناة افقي

كما أن معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بالقناة 12034

معامل التصحيح 3/4

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي :عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب عمودي

ما هو تردد قناة اليرموك الأردنية