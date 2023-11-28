تردد قناة براعم 2023 على النايل سات

قناة براعم للأطفال واحدة من أقوى القنوات على القمر الصناعي نايل سات، التي تقدم محتوى خاص وهادف للأطفال من عمر سنتين حتى عمر 12 عام، وهي تهتم بتأسيس الأطفال منذ صغرهم فيما يخص حياتهم فترة ما قبل المدرسة، كما تسعى للترفيه عنهم وتثقيفهم وذلك من خلال عرض الرسوم المتحركة، التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم والتفكير بشكل صحيح والتصرف السليم في المواقف المتنوعة، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة براعم كيدز.

تردد قناة براعم للأطفال

سعت إدارة قناة براعم الخاصة بالأطفال إلى عرض محتواها بإشارة تردد قوية، وذلك ليتمكن الصغار من مشاهدة المحتوى دون تقطيع أو تشويش على الصورة أو الصوت، كما أنها جعلت القناة مجانية للجميع دون دفع أي رسوم لمتابعتها، ويمكن استقبال تردد قناة براعم على جهاز الريسيفر من خلال ضبط وإدخال البيانات التالية في البحث اليدوي عن القنوات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (10930).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (2/3).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة براعم كيدز

تعتبر قناة الأطفال براعم واحدة من أقوى القنوات التي لها تأثير على الصغار، فاستهدافها الأول يكون حول توجيههم وتعليمهم الكثير من الأساسيات، كما تسعى لتنميتهم وتطوير أفكارهم، وتميزت براعم كيدز بالتالي: