تردد قناة ميكي 2023 على النايل سات

قناة Mickey Kids تقوم بعرض محتوى خاص بالأطفال حتى عمر 12 سنة، وتتنوع القناة فيما تقوم بعرضه وجميعه يكون بواسطة الرسوم المتحركة، وحصلت القناة على عدد كبير من المتابعين من كافة أنحاء العالم، ويزيد متابعيها دائمًا، والجدير بالذكر أنها تراعي عدم عرض ما يؤثر بالسلب على تفكير الأطفال أو أخلاقهم، وخلال مقالنا سنتطرق حول تردد قناة ميكي الجديد.

تردد قناة ميكي

حرصت قناة ميكي على توفير ترددها على قمرين صناعيين، وذلك ليتمكن أكبر قدر ممكن من المتابعين من مشاهدتها، وقامت باستخدام افضل الأجهزة الإلكترونية لتحسين الصوت والصورة، ويمكنك استقبال تردد قناة ميكي على جهاز الريسيفر الخاص بك عبر البحث اليدوي عنها بالبيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (11257).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

تردد آخر

لكي تتمكن من استقبال القناه ادخل التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11526).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (7/ 8).

الجودة: (sd).

مميزات قناة ميكي كيدز

تهتم Mickey Kids بتقديم محتوى متميز وجيد للصغار، والقناة مجانية ولا تنوي على التشفير أو فرض أي رسوم لمشاهدتها، وتميزت القناة بالكثير من المميزات كالتالي: