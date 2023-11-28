موعد صرف حساب المواطن الدفعة 73 شهر ديسمبر 2023 ورابط الاستعلام برقم الهوية

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 73 شهر ديسمبر 2023 ضمن الكلمات البحث على جوجل من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، في نفس التوقيت من كل شهر نجد أن البحث عن حساب المواطن مرتفع للغاية وهذا تزامناً مع اقتراب موعد الصرف، حساب المواطن من أكثر انظمة الدعم التي تستهدف الفئة المتضررة وتقدم لهم راتب شهري يحصلون عليه دون انقطاع، ويمكن للمواطنين الاستفادة منه سواء رجال أو نساء أو أطفال، ونظراً لانشغالكم الكثير عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 73 شهر ديسمبر 2023 ننشر لكم التفاصيل كاملة عبر التقرير التالي تابعوا معنا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 73 شهر ديسمبر 2023

لقد تم تحديد موعد صرف مستحقات دعم حساب المواطن لكن يختلف الموعد حسب اليوم، بمعنى حالة أن يوم الصرف الجمعة أو السبت عطلة الأسبوع الرسمية لجميع المصالح يتم تقديم موعد الصرف يوم الخميس أو تأجيلها حتى يوم الأحد وهذا يتم بالتنسيق مع البنوك والجهات المسؤولة، ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة 73 من برنامج حساب المواطن مطلع الأسبوع المقبل الأحد الموافق 10 من ديسمبر 2023 وتبدأ عملية صرف الرواتب من الأحد 10 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 14 من ديسمبر 2023 وهذا ما أكد عليه المسؤولين، والجدير بالذكر أن أي مواطن يواجهة مشكلة في عمليات الصرف أو يوجد أخطأ في المبلغ يمكنكم الدخول على الموقع المخصص عن طريق اتباع ما يلي

الضغط على حساب المواطن. اختيار تسجيل دخول. إضافة رقم الهوية. ثم كلمة المرور. رمز التحقق. الضغط دخول. ثم اختيار تقديم اعتراض. تسجيل البيانات المطلوبة ثم إرسال ومتابعة حالة الطالب بشكل يومي.

شروط أهلية حساب المواطن