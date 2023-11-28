يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات تحديث رقم الهاتف في منصة أبشر التي تعد من أهم المنصات الالكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح عدد من الخدمات الالكترونية للمواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات تحديث رقم الجوال على منصة أبشر 1445 …

خطوات تحديث رقم الجوال على منصة أبشر 1445

حيث يمكن لأي مواطن تحديث رقم الجوال على منصة أبشر 1445 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة أبشر الالكترونية من هنا.

اضغط على كلمة أفراد.

اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اكتب رقم السجل المدني.

يجب كتابة الرمز المرئي الموجود أمامك.

سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك المسجل في أبشر.

ثمك اضغط على أيقونة “حسابي”.

سوف يظهر أمامك أكثر من خدمة يجب أن تختار “معلومات المستخدم”.

ثم اضغط على أيقونة “تعديل”.

يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سوف تقوم بإدخاله غير الرقم المسجل على أبشر.

ادخل الرمز المرئي الموجود أمامك.

ثم اضغط على كلمة “حفظ”.

طريقة توثيق رقم الهاتف على منصة أبشر

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص في المملكة عن طريقة توثيق رقم الهاتف على منصة أبشر والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: