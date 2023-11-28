الهلال تويتر .. مباراة الهلال ونافباخور SSC Sports HD في دوري أبطال اسيا

يواجه نادي الهلال نظيرة الاوزبكي نافباخور وذلك ضمن مواجهة مهمة بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، ستقام المباراة في استاد مركزي في أوزبكستان في الجولة الخامسة من المجموعات ويسعي الهلال الي تحقيق الفوز اليوم ولا بديل سوي ذلك وإستطاع الهلال في المباريات السابقة ان يحصد العديد من النقاط.

مباراة الهلال ونافباخور

بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يجد فريق الهلال نفسه في موقف متساوٍ مع فريق نافباخور من حيث عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف بينهما، يتطلع فريق الهلال للفوز بالمباراة أو التعادل بنتيجة 1-1 أو بأي نتيجة تفوقها لضمان التأهل المبكر لدور الـ 16.

تشكيلة الهلال اليوم ونافباخور :

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – حسن تمبكتي – كوليبالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبين نيفيز – ميشيل – سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

مباراة الهلال تويتر SSC Sports HD

أكد المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس، لنادي الهلال، أنه يواجههم مباراة صعبة ضد فريق نافباخور الأوزبكي، في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء في مدينة نامانغان الأوزبكية، ضمن جولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وفي المؤتمر الصحفي امس الاثنين، قال مدرب الهلال: “سنواجه منافسة قوية من فريق نافباخور المنظم، وسنسعى للفوز بالمباراة والتأهل للدور التالي”، وأضاف: “الفريق الفائز سيتصدر المجموعة، وهذا ما نسعى لتحقيقه، وبما أن فريقنا يلعب مباراة كل يومين، فسنجري تغييرات في التشكيلة لتحقيق أهدافنا كما نعود دائمًا”.

ومن جانبه، صرح حارس المرمى المغربي للهلال، ياسين بونو: “أنا سعيد بالمشاركة الأولى مع الفريق في بطولة آسيا، وفريقنا يسعى لتحقيق هدفه الرئيسي بالفوز بثلاث نقاط في كل مباراة، وهذا ما نعمل على تحقيقه بالتأكيد”، وأضاف: “ندرك أهمية مباراة نافباخور، ونحن جاهزون تمامًا لمواجهتهم، ونأمل في تحقيق الانتصار”.