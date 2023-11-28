Kurulus Osman مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 كاملة مترجمة على موقع قصة عشق

يترقب عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138، التي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة atv التركية كما تعرض الحلقة في اليوم التالي على قناة اليرموك الأردنية وقناة دعوة الفضائية وقناة النبأ العراقية والفجر الجزائرية.

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

حي شهدت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث الشيقة وانتهت بهروب عثمان من المغول بعد نجاح المؤامرة التي دبرتها أفا وشقيقها، إلا أن المشاهدين متشوقين لمعرفة مصير عثمان بعد أن اكتشف المغول هروبه وتوقع الكثير أن تشهد الحلقة 138 مسلسل قيامة عثمان الكثير من الصراعات والمواجهات بين عثمان وأعدائه.

حيث يعد مسلسل قيامة عثمان من أشهر الأعمال التاريخية التي حققت أعلى نسب مشاهدة والتي يعرض لنا قصة حياة المؤسس عثمان والصراعات التي خاضها لكي يحافظ على الدولة العثمانية من بطش الأعداء من المغول والتتار.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

وقد أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 وذلك في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت تركيا، والساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة من مسلسلات تركية وأعمال متميزة من خلال ادخال الترد التالي: