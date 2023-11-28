موعد استلام كوبونات الوكالة نوفمبر 2023 ….وخطوات الاستعلام عنها

يبحث عدد كبير من المواطنين بغزة عن موعد استلام كوبونات الوكالة نوفمبر 2023، حيث أعلنت الكثير من مراكز التوزيع التابعة لوكالة الأمم المتحدة عن توفير الكثير من الكوبونات لعدد كبير من اللاجئين الفلسطنيين لمساعدتهم على الظروف الصعبة التي يمروا بها خلال الآونة الأخيرة، وتيسيراً على المواطنين أعلنت الجهات المختصة عن توفير رابط الكتروني للاستعلام عن موعد استلام الكوبونات هذا بالإضافة إلى تسجيل بياناتهم ….

موعد استلام كوبونات الوكالة نوفمبر 2023

ونظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من اللاجئين في فلسطين أعلنت منظمة الأونروا عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن موعد استلام كوبونات الوكالة نوفمبر 2023، والتي من المقرر أن يتم صرفها على مدار 90 يوم متواصلين، حيث تساعد هذه الكوبونات على مساعدة عدد كبير من اللاجئين وذلك من خلال الدعم المادي الذي تقدمه الأمم المتحدة للائجين الفلسطنيين، إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول كوبونات الوكالة….

رابط الاستعلام عن موعد استلام كوبونات الوكالة 2023

حيث أعلنت منظمة الاونروا عن تخصيص رابط للاستعلام عن موعد استلام كوبونات الوكالة 2023 والتي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية: