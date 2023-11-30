حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445.. أبرز الشروط للحصول على التقاعد

تداولات الكثير من الصفحات أخبار تخص زيادة رواتب المتقاعدين لجميع الأشخاص المستفيدين بالسعودية، لذا نجد محركات البحث في ارتفاع مستمر خلال تلك الفترة عن حقيقة زيادة راتب المتقاعد، حيث يتمنى العديد من المواطنين أن تكون هذه الزيادة بالفعل، لذا خلال هذا المقال سنتعرف على كل التفاصيل كنا سنجيب على جميع التساؤلات.

حقيقة زيادة الرواتب للمتقاعدين

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار التي تدل وجود زيادة 20% على رواتب المتقاعدين، ولكن سرعان ما صرحت المؤسسة العامة للتقاعد وأكدت أن كل هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن ليس هناك أي زيادة.

أوضحت المؤسسة أن في حالة وضعها أي زيادة ستقوم بالإعلان عنها بشكل رسمي عبر المنصات الرسمية التابعة، لذا أكدت على الجميع بتحري الدقة في نقل الأخبار وأن يتحلى الخبر بالمصداقية، وطالبت المواطنين بعدم تصديق أي خبر دون الرجوع إلى المنصات الرسمية لنا.

كما صرحت أن الزيادة تكون لبعض الحالات مثل وضع زيادة 10% إذا كان هناك معال واحد فقط، وفي حالة كان هناك معالين فإن الزيادة تكون 15%، وفي حالة كان الشخص يعيل ثلاث أشخاص فإن الزيادة تصل إلى 20%.

أبرز الشروط للحصول على التقاعد

توجد العديد من الشروط التي وضعتها المؤسسة العامة في حالة كنت تريد الحصول على التقاعد والتي لا بد أن تكون متوفرة لديك قبل التقديم، حيث أن أبرز هذه الشروط موضحة في التسلسل الآتي: