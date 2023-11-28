الان pdf تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 استخراج كشوفات الوجبة السابعة وزارة العمل مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أهم الموضوعات تشغيل محركات البحث في الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن هذه الأسماء بشكل رسمي عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها الوزارة المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على هذا الدعم، ويتم اختيار الأشخاص المستحقين تبعًا لبعض الشروط الواجب توافرها حتى يصل الدعم للفئات المحتاجة والمستحقة حتى يتم تقديم المساعدة ويتمكنوا من مواجهة الحياة والغلاء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يستطيع جميع العراقيين الاستعلام بطريقة رسمية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقع مظلتي.

بعدها حدد زر أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم حدد صفحة الاستعلامات.

قم بتسجيل رقم الهوية الخاص بصاحب الطلب ثم حدد المحافظة التابع لها.

بعد الانتهاء انقر على تحميل الكشوف.

انتظر حتى يكتمل التحميل وقم بفتح الملف سيظهر أمامك أسماء الأشخاص المقبولين للحصول على الدعم ويمكنك البحث بالاسم.

تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

عند التقديم في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يجب توفير بعض الأوراق والمستندات اللازمة حتى تتمكن من الحصول على هذا الدعم الاجتماعي ومن أهم هذه المستندات ما يلي: