رسميا pdf تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 كشف اسماء المشمولين من وزارة العمل العراقية

spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من أهم المواضيع التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الأوان الأخيرة من قبل المواطنين، وهذا بخصوص الدعم الذي يحصلون عليه من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وهذا البرنامج من أهم البرامج المساهمة في دعم كافة المواطنين العراقيين المحتاجين للدعم والذين ليس لديهم أي وظائف ثابتة، لذلك هم يبحثون عن الأسماء لمعرفة إذا كان اسمهم من بينهم أم لا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الآن يمكنك أن تعرف هذه الأسماء الخاصة بالوجبة الأخيرة، بعد أن زادت التساؤلات من قبل كل المواطنين بالعراق عنها، فقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن أسماء الأشخاص الذين سيحصلون على الاستفادة من الرعاية الاجتماعية التي قامت الحكومة بتقديمها، وكان هدفها إجراء بعض التغييرات بالمعيشة للأفضل، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعمل على مساعدة كل المحتاجيين للعمل بالإضافة للفقراء وأيضا محدودي الدخل والهدف هو الاستفادة من الدعم والحصول على دعم مادي يتناسب لكل الفئات.

spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 متاح لكل المواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء الخاصة بالوجبة الأخيرة إلكترونيا..

أولا تقوم بالدخول على الموقع الخاص ب وزارة العمل منصة مظلتي العراق .

. بعد ذلك تختار من القائمة برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة تحميل الكشوفات.

بعدها تقوم بالبحث عو اسمك في هذه الكشوفات لتتأكد إذا كان اسمك موجود أم لا.

إذا حصلت على اسمك تقوم بعدها بالتأكد من أن كل البيانات الشخصية متطابقة معك وأيضا تاريخ الميلاد.

حيث تعلن وزارة العمل كل شهر عن الأسماء الجديدة التي تم قبولها في برنامج الدعم من خلال المنصة الرسمية التابعة لها.