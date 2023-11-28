“المؤسس عثمان 5” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 مترجمة على قنوات الفجر الجزائرية واليرموك الاردنية

هناك حالة كبيرة من الفضول حول احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 الأمر الذي كان له ظهور كبير في عمليات البحث عن كل ما يتعلق بهذه الحلقة، وهذا يرجع إلى الأحداث القوية التي تم متابعتها الأربعاء الماضي والتي كانت مليئة بالاحداث المشوقة، وهذا الأمر يتضح بالفعل من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعج بالحديث عن تلك الأحداث التي جعلت الحلقة تتصدر نسب المشاهدة بين المسلسلات التركية الأخرى الأسبوع الماضي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138

عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 يمكن متابعتها بأكثر من طريقة حيث يستطيع من يجيدون اللغة التركية متابعتها مباشرةً على قناة ATV مساء الأربعاء، بينما من يريد متابعة الحلقة مترجمة باللغة العربية متابعتها بأكثر من طريقة لكن بعد انتهاء العرض علي ATV بما يقرب من ساعتين، وهذا حيثُ إنه تتم ترجمة الحلقة بعد عرضها وهذا الأمر يحتاج بعض الوقت، ومن ثم يمكن خلال ما يقرب من ساعتين تقريباً من انتهاء العرض الأصلي متابعتها على موقع قصة عشق، أو يمكن الانتظار لليوم التالي ومتابعتها يوم الخميس على قناة الفجر والتي يمكن تنزيلها عبر تردد 12645 أفقي، وكذلك تردد 12034 عبر نايل سات، كما أن قناة اليرموك تقوم بعرض المسلسل وترددها 11678.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 138 الجديدة

في حلقة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 138 أحدثا قوية ومثيرة وهذا ظهر في الإعلان الرسمي للحلقة وفيه جزء من الصراع الذي يواجهه المؤسس عثمان في طريق توحيد الممالك التركية ومحاربة القوى الأخرى الطامعة في تركيا والتي تحول دون تحقيق الوحدة بين قبائل وممالك الأراضي التركية، ومن الجدير بالذكر أن المسلسل يتناول تأسيس الدولة العثمانية وقصة حياة مؤسسها عثمان، ويتميز هذا المسلسل بفريق عمل متميز من سواء الأبطال أو الإخراج وأيضاً بقوة الإنتاج العالية والتي تظهر في الاهتمام بكافة التفاصيل خاصة في المعارك.