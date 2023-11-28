“متاح pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة الاخيرة … منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة الاخيرة، بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإنتهاء من رفع أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية على منصة مظلتي وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص خاصة السيدات وكبار السن، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 الوجبة السابعة……

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة الاخيرة

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة الاخيرة، الذي يعد من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأشخاص والأسر الفقيثرة ومحدودة الدخل، لمشاعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية، وأكدت وزارة العمل العراقية على فتح رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية على الإنترنت.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على الوجبة المراد الاستعلام عنها.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات.

بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المستفيد.

يرجى التأكد من تاريخ ميلاد المواطن منعاً لتشابه الأسماء.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية