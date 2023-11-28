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اشتري شقة وسيب الدفع علينا.. الإسكان الاجتماعي يُعلن عن طرح وحدات سكنية جديدة “التفاصيل”
صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأنه سوف يتم فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك لأنه سيتم طرح وحدات سكنية للمواطنين من خلا التمويل العقار بهذة الوحدات للمواطنين محدودى الدخل الشهرى، أشارت رئيس لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد على موعد فتح التقديم بهذه الوحدات من يوم الثالث من ديسمبر 2023إلى يوم الرابع من يناير 2024 ستتواجد كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني الرسمي.
تعرف على أنواع الوحدات السكنية
- حيث يوجد وحدات سكنية كاملة التشطيبات وجاهزة الفور على التسليم وهذه الوحدات بنفس أسعار الإعلان الأصلي.
- أما بالنسبة للوحدات التى تسلم فيها الشقق على مدة ثلاثة سنوات يكون الدفع فيها بالتقسيط لمدة 20 سنة أي بالنسبة 7.5%.
- سوف يتم زيادة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خاص بالوحدات التى يتم فيها التسليم خلال ثلاثة سنوات من مبلغ ستين ألف الى مائة وعشرون ألف جنية فقط لا غير.
طريقة سداد الوحدة السكنية
- حيث يوجد وحدات يكون التسليم فيها خلال ثلاثة سنوات علما بأن مقدم حجز هذه الوحدات مبلغ ستة الآلاف جنية، سوف يتم دفع هذا المبلغ في أي مكتب بريد تريد الدفع من خلالة.
- يشترط دفع المبلغ الباقي على دفعات متتالية حيث أعلنوا بأنة سيتم دفع مبلغ كل ثلاثة أشهر بقيمة ستة الآلاف جنية فقط لاغير لمدة ثلاثة سنوات متتالية أيضا.
- أما بالنسبة للوحدات التى تسلم على الفور للمواطن وأن شروطها اندرجت تحت شروط الإعلان الأصلي فسوف يتم دفع 10% من المبلغ الكلى للوحدة، وإضافة مبلغ مبلغ وقيمته 5% وأن هذا المبلغ للصيانة الوحدة المراد حجزها عند التعاقد.