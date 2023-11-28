اشتري شقة وسيب الدفع علينا.. الإسكان الاجتماعي يُعلن عن طرح وحدات سكنية جديدة “التفاصيل”

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأنه سوف يتم فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك لأنه سيتم طرح وحدات سكنية للمواطنين من خلا التمويل العقار بهذة الوحدات للمواطنين محدودى الدخل الشهرى، أشارت رئيس لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد على موعد فتح التقديم بهذه الوحدات من يوم الثالث من ديسمبر 2023إلى يوم الرابع من يناير 2024 ستتواجد كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني الرسمي.

تعرف على أنواع الوحدات السكنية

حيث يوجد وحدات سكنية كاملة التشطيبات وجاهزة الفور على التسليم وهذه الوحدات بنفس أسعار الإعلان الأصلي.

أما بالنسبة للوحدات التى تسلم فيها الشقق على مدة ثلاثة سنوات يكون الدفع فيها بالتقسيط لمدة 20 سنة أي بالنسبة 7.5%.

سوف يتم زيادة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خاص بالوحدات التى يتم فيها التسليم خلال ثلاثة سنوات من مبلغ ستين ألف الى مائة وعشرون ألف جنية فقط لا غير.

طريقة سداد الوحدة السكنية