خلاص هتصرف قريب .. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

ينتظر جميع المواطنين الان من أصحاب المعاش ات الموعد الذي سوف يتم فيه نزول المعاش ات المقبل من هذا العام 2023، إذ إن رئيس الجمهورية لهم بدءا من شهر أكتوبر الذي مضى 2023 وهي حوالي 300 جنيه مصري وظلت مستمرة حتى ثلاثة اشهر يتم صرفها باثر رجعي عن كافه الشهور التي مضت لتصير 600 جنيه مصري لشهر ديسمبر القادم، وذلك يرجع الى الاعتراضات الخاصة بالمواطنين الذين لم يقوموا بالحصول عليها، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل المتعلق بصرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر القادم.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

تم الإعلان من جانب وزاره المالية بشان صرف المعاشات التي تتعلق بشهر ديسمبر القادم 2023 لتكون في يوم واحد ديسمبر 2023 حيث انه سوف يتم صرفها من خلال الماكينات التي تتعلق بالصراف الالي فسوف يتم الصرف يوم واحد ديسمبر 2023 على انمي يتم صرف المعاشات الخاصة بالأشخاص الذين يحصلون على معاش 1000 جنيه فاكثر، في اول ديسمبر وسوف يكون الصرف مستمر حتى اليوم الخامس من ديسمبر 2023.

خطوات الاستعلام عن المعاشات

من الممكن أن يتم الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2023م، من خلال اتباع السير على الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي بهيئة التأمينات الاجتماعية، من خلال النقر على هذا الرابط.

كتابة اسم المستخدم بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

كتابة الرمز السري.

تسجيل الدخول، ومن ثم سوف تتمكن من التعرف على تلك المعاشات الخاصة بك.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2023

تستطيع أن تقوم بصرف تلك المعاشات بكل سهولة من خلال إحدى الطرق التالية: