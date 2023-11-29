يلا اشتري حالًا .. مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس 2023

كثير من المواطنين يريدون أن يتعرفوا على كل ما يخص هذا الهاتف الجديد من شركة أبل، فمن الجدير بالذكر أنه قد أعلنت شركة آبل رسميًا عن المواصفات الخاصة بجهاز ايفون 15 برو ماكس، والذي يُعتبر أقوى هواتف آيفون 15 والجيل الجديد من هواتف تلك الشركة، وتجدر الإشارة بأن هذا الهاتف يأتي بتصميم مصنوع من التيتانيوم وبمنفذ USB-C، ويعمل بواسطة معالج A17 Pro الجديد، وفيما يلي سوف نرفق لكم أبرز مواصفات هذا الهاتف الجديد من تلك الشركة، بجانب أبرز الاسعار التي جاء به.

مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس

هذا الهاتف الجديد من شركة أبل وهو أيفون 15 برو ماكس يشتمل على العديد من المميزات التي لا تحصى، فمن الجدير بالذكر أنه تحتوي الشاشة على حجم كبير، كما يتميز الهاتف بوجود زر جانبي قابل للتخصيص، إضافةً إلى شاشة وبطارية أكبر من السابق، ودعم التقريب البصري حتى خمس مرات من خلال الكاميرات الخلفية، ويتوفر النسخة الأساسية من الهاتف بسعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، كما أن من أبرز مواصفات هذا الهاتف أيضًا، كل ما يلي:

التصنيع : إطار من التيتانيوم، كما أن شاشة الزجاج في الخلف مغطاة بطبقة من مادة Ceramic Shield.

الوزن هو : 187 جرام

السُمك هو : 8.25 ملم

مستشعر البصمات : لا يوجد

يدعم بصمة الوجه FaceID

مقاومة الماء : يتميز هذا الهاتف بدعم تقنية IP68 بمعدل يصل إلى عمق ستة أمتار بالما، وهذا حتى مرور ما يقرب من حوالي 30 دقيقة.

سعر هاتف أيفون 15

بينت الشركة أسعار هذا الهاتف، وفيما يلي أبرز تلك الأسعار على حسب البلد: