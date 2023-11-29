أخيرًا استعلم عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

تم الإعلان عن النتائج التي تتعلق بمسابقة التربية والتعليم لاختيار 30 ألف معلم من خلال الرقم القومي، وهذه المسابقة تجرى بإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد إعلان النتائج قدمت بعض مديريات التربية والتعليم روابط تسهل على المتقدمين الاستعلام عن نتائج المسابقة والتحقق من قوائم الناجحين.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم

يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بواسطة الرقم القومي 2023 عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم، من هنا.

انقر على أيقونة “استعلام”.

أدخل الرقم القومي ورقم التقديم الخاص بك.

انقر على “استعلام”، ومن ثم ستظهر النتيجة على الشاشة، وسيتم تحديد حالة المتقدم إما “قبول” أو “رفض”، وفي حالة قبولك، سيتم إبلاغك بالخطوات اللازمة للتعيين، بما في ذلك تقديم المستندات المطلوبة وتوقيع العقد، كذلك أنه إذا تم رفضك، سيتم إبلاغك بالسبب، ويمكنك تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن النتيجة.

مسابقة 30 ألف معلم

تستهدف مسابقة 30 ألف معلم تعيين معلمين في مختلف التخصصات، وقد تقدم لهذه المسابقة أكثر من 2 مليون متقدم، وأُجري الامتحان الإلكتروني الخاص بهذه المسابقة تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، كما أنه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الثاني على التوالي تم إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين من بعض المحافظات، وهذه المحافظات تشمل شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والبحر الأحمر.

المستندات المطلوبة

أصول المستندات المطلوبة يجب أن تتضمن ما يلي وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: