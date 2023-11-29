هنقول مبروووك .. يلا هاتها نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

قامت وزارة التربية العراقية بتوضيح موعد ظهور نتائج الدور الثالث للصف السادس الإعدادي، في جميع محافظات العراق، وبينت كذلك أن عمليات تصحيح تلك الامتحانات لا زالت مستمرة إلى هذا الوقت الجاري، كما أنها قامت بإرفاق رابط خاص بالحصول على تلك الجديدة، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث

بينت وزارة التربية العراقية في وقت سابق عن خطوات استخراج نتائج الدور الثالث للسادس الإعدادي، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا أو موقع نتائجنا، من هنا.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

الخطوة الثالثة: انتقاء “نتيجة الصف السادس الاعدادي”.

الخطوة الرابعة: تدوين رقم الجلوس.

الخطوة الأخيرة: الضغط على زر البحث. وسيتم عرض النتائج على الشاشة حيث يمكن للطلاب طباعة النتائج أو حفظها على جهاز الكمبيوتر.

موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي العراق 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح هذا الموعد الذي من المفترض أن تظهر فيه تلك النتائج التي تتعلق بالصف السادس الإعدادي العراق، حيث إنها قالت إن تلك النتائج سوف تظهر بعد أن تتفرغ هي من كل العمليات الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية، فحتى الآن لم تظهر تلك النتائج، لكنها ستظهر قريبًا، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الذي أرفقته لكل الطلبة والطالبات.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2023

بينت وزارة التربية والتعليم هذا الرابط الإلكتروني الذي يتعلق باستخراج نتائج السادس الإعدادي العراق، فيمكن للطلاب التعرف على نتيجتهم بواسطه، فقط لا بد من أن يقوموا بالنقر هنا، وسيتم انتقالهم له.