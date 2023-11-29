هُنـــا تفاصيل قرعة الحج السياحي بالضوابط اللازمة 2023

تقوم شركات السياحة بمواصلة استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين يريدون القيام بمناسك الحج وذلك إلى اليوم الرابع من شهر يناير القادم، وهذا في حيز اعتماد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى تلك الضوابط والقوانين التي تتعلق بالحج السياحي لسنة 1445هـ، على حسب المعايير التي تتعلق بقانون 84 لعام 2022 التي تم تنظيمه للحج، وقد وضعت تلك المعايير من جانب اللجنة العليا لكلًا من العمرة والحج، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على كل هذه القوانين والمعايير.

ضوابط قرعة الحج السياحي

توجد جملة من الضوابط الخاصة بقرعة الحج، منها:

تطعيم الحجاج قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، بسلسلة من من التطعيمات الضرورية، وهي الانفلونزا الموسمية، علاوًة على اللقاح الرباعي، وغيرهم من التطعيمات الأخرى التي توضحها وزارة الصحة.

على كل الحجاج الذين يكونوا بحاجة لرعاية صحية خاصة، أن يقوموا بحمل تلك البطاقة الصحية التي يكون بها كافة الأمراض التي يشكو منها، وأيضًا الأدوية التي تتعلق بهم، والتي يتم التصريح باستخدامها، وهذا بالتنسيق مع مختلف السلطات بالمملكة.

ضرورة تلقي التقارير الرسمية من جانب الطبيب المعالج بمختلف الأدوية التي تتعلق بالفرد.

على كل المشرفين بالرحلات الخاصة بالحج أن يتابعوا إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بدفن المتوفيين من الحجاج الذين يكونوا تابعين لهم خلال موسم الحج، والحصول على الشهادات الخاصة بالوفاة لهم.

تأشيرة الحج السياحي

في الحقيقة أن الأعداد التي تتعلق بالمتقدمين لتلقي التأشيرة الخاصة بالحج السياحي ترتفع كثيرًا، وهذا عند المقارنة بالعدد الخاصة بالتأشيرات المتوفرة، إذ إن المواطنين يقومون بالتنافس للحصول علها، فيريد أن يحصل عليها حوالي 108 ألفًا و473 مواطن، كما أن العدد الخاص بالتأشيرات المتوفرة يكون 36 ألف تأشيرة.