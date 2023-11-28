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اعرف الآن .. جدول العطل الرسمية في العراق 2023
الإجازات المتبقية في جدول العطل الرسمية في العراق 2023 تكون من ضمن ما يتم البحث عنه من جانب العديد من المواطنين، وأيضًا العاملين في العراق خلال الساعات الأخيرة، إذ يتم البحث باستمرار عن تلك الإجازات، حيث إن هناك جملة من الإجازات الرسمية خلال العام لضمان الراحة للمواطنين بعد فترات طويلة من العمل.
جدول العطل الرسمية في العراق
يبحث المواطنين عن تلك العطل الرسمية التي توجد بدولة العراق، وفيما يلي هذا الجدول الذي يتعلق بالعطل الرسمية في العراق لعام 2023 يتضمن:
- 1 يناير: يكون رأس السنة الميلادية.
- 6 يناير: إجازة للاحتفال بيوم الجيش العراقي.
- 21 مارس: إجازة رسمية للاحتفال بعيد نوروز.
- 1 شهر رمضان: إجازة رسمية للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
- 1 مايو: إجازة رسمية للاحتفال باليوم العالمي للعمال.
- 10 ذو الحجة: إجازة رسمية للاحتفال بعيد الأضحى.
- 14 تموز: إجازة رسمية للاحتفال بيوم تأسيس دولة العراق.
- 1 محرم: إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الهجرية.
مميزات العطل الرسمية في دولة العراق
مميزات العطل الرسمية في دولة العراق تشمل:
- الدفع مدفوع الأجر: خلال العطل الرسمية، يتلقى جميع الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص أجرهم بشكل عادي، مما يضمن لهم استمرارية دخلهم.
- استمرارية الأعمال التعليمية: يسمح العطل الرسمية في العراق بمواصلة الأعمال التعليمية في المدارس والجامعات، مما يضمن عدم انقطاع الدروس والدراسة.
- فرصة للراحة: تمنح العطل الرسمية جميع المواطنين والعاملين فرصة للاستراحة والاستمتاع بأوقاتهم دون الالتزام بالأعباء اليومية للعمل أو الدراسة.
- السفر: يتاح للمواطنين خلال العطل الرسمية الفرصة للسفر إلى الخارج واستكشاف معالم سياحية جديدة.
- تنوع في عدد الأيام: عدد أيام العطلة يختلف باختلاف المناسبة الرسمية، مما يتيح للناس تنوعًا في تخطيط وقضاء أوقات الراحة.