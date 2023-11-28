“منصة مظلتي“ كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023

المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العدد كبير من المواطنين داخل العراق، حيث قد أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية بشكل رسمي عن الأسماء المشمولة في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك باعتبارها الوزارة المختصة في البحث في ذلك الدعم المقدم من قبل الدولة، ويجب توافر بعض الشروط للتقديم للحصول على ذلك الدعم.

المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

الخطوة الأولى يجب أن نقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية على موقع مظلتي.

ثم نقوم بالضغط على خانة أسماء الرعاية الإجتماعية ونختار صفحة الاستعلامات.

ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بالمستعلم ونقوم بتحديد المحافظة، ثم نضغط على تحميل الكشوفات.

سوف يظهر جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

كيفية التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك بعض الخطوات الأوراق والمستندات التي يجب توفرها عند التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وتتمثل هذه الأوراق فيما يلي: