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“منصة مظلتي“ كشوفات المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023
المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة
المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العدد كبير من المواطنين داخل العراق، حيث قد أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية بشكل رسمي عن الأسماء المشمولة في الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك باعتبارها الوزارة المختصة في البحث في ذلك الدعم المقدم من قبل الدولة، ويجب توافر بعض الشروط للتقديم للحصول على ذلك الدعم.
المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2023
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:
- الخطوة الأولى يجب أن نقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية على موقع مظلتي.
- ثم نقوم بالضغط على خانة أسماء الرعاية الإجتماعية ونختار صفحة الاستعلامات.
- ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بالمستعلم ونقوم بتحديد المحافظة، ثم نضغط على تحميل الكشوفات.
- سوف يظهر جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.
كيفية التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة
هناك بعض الخطوات الأوراق والمستندات التي يجب توفرها عند التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وتتمثل هذه الأوراق فيما يلي:
- يجب أن يقوم المستفيد بتقديم أوراق الحالة الاجتماعية الخاصة به سواء كان متزوج أو مطلق.
- كما يجب أن يقدم صورة بطاقة التموين الخاصة به.
- كذلك لابد من وضع جواز السفر وصورة بطاقة الهوية وصورة شهادة الميلاد.
- كذلك لابد من تقديم نسخة من شهادة طبية لأي إعاقات.
- كما يجب تقديم صورة شهادة الميلاد الخاصة بالاطفال داخل الاسرة.