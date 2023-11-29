اعرف قيمة فاتورتك .. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2023

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات تلك الخطوات التي تتعلق بكيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، فقد تم وضع تلك الخطوات من قبل الشركة المصرية للاتصالات، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يخص الاستعلام عن هذه الفاتورة بالتفصيل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات البحث على جوجل عن طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة الأراضي، قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوضيح تلك الخطوات، وهي كما يلي:

الخطوة الأولى: الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، من هنا.

الخطوة الثانية: كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة: الضغط على زر “استعلام”، ومن ثم سوف تظهر أمامك القيمة التي تتعلق بتلك الفاتورة.

تطبيق MY WE فاتورة التليفون الأرضي

من الجدير بالذكر أنه قد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات فرصة الاستعلام عن قيمة فاتورة تليفون الأرضي عبر تطبيق MY WE، كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن القيمة التي تتعلق بفاتورة التليفون الأرضي تصدر بصورة ربع سنوية، كما تم تحديد يوم معين من كل شهر لدفع فاتورة التليفون الأرضي، وهو يوم 14 الشهر وقد تمنح الشركة مدة تصل إلى 30 يوم لسدادها، وفي حال لم يتم الدفع قيمة الفاتورة يتم تحويل خط التليفون الأرضي إلى الاستقبال لمدة 15 يوم فقط، وبعد ذلك يترتب دفع غرامات أخرى.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

من المفترض أن يتم سداد تلك الفاتورة الخاصة في اليوم الذي سيكون موافقًا الخامس عشر من شهر ديسمبر القادم من هذا العام الحالي 2023م، وعلى جميع المواطنين سداد تلك الفاتورة في موعدها الرسمي لعدم فرض أية رسوم أو غرامات خاصة بالتأخير.