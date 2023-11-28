وزارة التربية العراقية تحدد موعد امتحانات نصف السنة 2024 جميع المراحل التعليمية

تم رسمياً تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة للعام 2024 في العراق، وذلك لكافة المراحل التعليمية ابتدائي واعدادي علي مستوي جميع المحافظات وقد عبّر العديد من الطلاب والطالبات في هذا البلد عن حماسهم الشديد من أجل معرفة المواعيد الخاصة بامتحانات نصف السنة، وهي الفترة المخصصة للفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 جميع المراحل التعليمية

تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن مواعيد حاسمة للعام الدراسي 2023-2024، حيث ستبدأ امتحانات نصف السنة في 27 يناير 2024، تستمر حتى 9 فبراير 2024، تليها بداية الفصل الدراسي الثاني في 28 يناير 2024، ويمتد حتى 9 مايو 2024. هذا الدليل يقدم تفاصيل مفصلة حول هذه المواعيد الحيوية في النظام التعليم وتأتي هذه الإعلانات في سياق الالتزام بالشفافية والجودة في التعليم. تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد امتحانات نصف السنة 2024، حيث يتم تحديدها بعد بداية العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر 2023 ويتم إجراء الامتحانات وفقًا للضوابط والتعليمات التي ستصدرها الوزارة في وقت لاحق.

تُعد امتحانات نصف السنة مناسبة حاسمة لتقييم أداء الطلاب وتحديد مستواهم التعليمي تساعد نتائج هذه الامتحانات المعلمين في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، مما يمنح الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحسين الأداء الدراسي. كما تُيسر لأولياء الأمور متابعة تقدم أبنائهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة الامتحانات وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات ستكون ورقية، ولن يتم استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءها وتعد امتحانات نصف السنة فرصة مهمة للطلاب لتقييم مدى تقدمهم في التعلم، كما أنها تساعد المعلمين على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين التحصيل الدراسي.