“فرحي اولادك” تردد قناة وناسة الجديد ٢٠٢٤ Wanasa TV للاطفال علي النايل سات
تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أغاني الأطفال، والتي تبث محتواها مجانًا وقد تأسست قناة وناسة في عام 2007، ومنذ ذلك الحين، استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث تبث مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد العربية والأجنبية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية وفي عام 2024، تواصل قناة وناسة تقديم محتواها المميز للأطفال، حيث تبث مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة والأناشيد التعليمية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار.
تردد قناة وناسة الجديد ٢٠٢٤
هناك بعض المعلومات الهامة التي يتعين عليك مراعاتها لتمكين استقبال قناة وناسة الجديدة عبر الأقمار الصناعية، ولضمان استمتاع الجميع بتجربة مشاهدة مثالية وخالية من المشاكل. تفضل باتباع الخطوات التالية:
- القمر الصناعي: القمر المصري النايل سات
- قم بضبط تردد القناة على : 11559
- استقطاب القناة :أفقي ل
- معدل الترميز للقناة على الرقم 27500
- ضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة على : 3/4
أبرز البرامج التي تقدمها قناة وناسة في عام 2024
تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج للأطفال من مختلف الأعمار، ومن أبرز هذه البرامج ما يلي:
- برنامج “عالم وناسة”: وهو برنامج ترفيهي للأطفال، يعرض مجموعة متنوعة من الألعاب والمسابقات والفقرات التعليمية ويقدم البرنامج مجموعة من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، مثل: “نونو”، و”لولو”، و”نانا”.
- برنامج “أناشيد وناسة”: وهو برنامج يعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد العربية والأجنبية، التي تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار. ويقدم البرنامج مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية، والتي تساهم في تنمية قدرات الأطفال العقلية والعاطفية.