طباعة pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل | بحث مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبح محط اهتمام الكثير من المواطنين في العراق مع اقتراب الاعلان عن المستفيدين من الوجبة السابعة، وصرحت عدة مصادر من داخل وزارة الشؤون العراقية عن كشوفات المشمولين خلال الأيام القليلة المقبلة عبر منصة مظلتي، وجاري حاليا مراجعة بيانات المواطنين المستفيدين بواسطة الجهات المختصة ومطابقة الشروط وسيتم معها إعلان ملحقات الدفعات السابقة، ولذلك نقدم اليكم عبر سطور المقال كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلن الأسدي وزير الشؤون الاجتماعية العراقية عن عدد المستفيدين من الوجبة السابعة التي من المقرر لها أن تكون الأخيرة في العام الحالي وهو 60 ألف مواطن عراقي، حيث تتم حاليا المراجعات النهائية للطلبات المقدمة وجارى إعداد الكشوفات للمستفيدين وتنظيم الزيادات الميدانية، وبحسب عدة تصريحات سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة مع نهاية الأسبوع الجاري أي مطلع ديسمبر المقبل مع المتخلفين بالدفعات السابقة سواء السادسة وما قبلها، ويعتبر برنامج الحماية الاجتماعية أحد أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للمواطن لمساعدته في تلبية احتياجاته في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الراهنة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة الشؤون العراقية إمكانية معرفة أسماء المقبولين الكترونيا عبر موقعها الرسمي أو من خلال منصة مظلتي، ولذلك يمكن اتباع الخطوات الاتية لمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية:

التوجه إلى منصة مظلتي الالكترونية. من قسم الرعاية الاجتماعية اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة. كتابة البيانات الشخصية بصورة صحيحة (الاسم، رقم الهوية، المحافظة). النقر على استعلام. سيظهر الكشوفات PDF تحمل أسماء المستفيدين يمكن البحث عن اسمك من خلال كتابته في علامة البحث.

موعد اعلان نتائج الوجبة السابعة برنامج الرعاية الاجتماعية

تقدم الحكومة هذا البرنامج منذ أكثر من 7 سنوات للفئات المستحقة من المواطنين خاصة من ليس لديهم دخل ثابت أو الاسر الفقيرة لمساعدتهم في احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء، وبخصوص موعد اعلان اسماء المشمولين بالوجبة السابعة فإنه من المقرر أن يكون إما نهاية هذا الاسبوع أو بداية الاسبوع المقبل، ويرجع التأخر في اعلان النتيجة عدم استكمال فحص الطلبات نظرا بكثرة المتقدمين على التسجيل في البرنامج.