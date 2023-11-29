صطب نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثالث موقع ملازمنا pdf كل المدارس وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

حالة من الترقب والانتظار حول اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023، ويتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة بحسب اعلان وزارة التربية العراقية باقتراب ظهورها، حيث أنها بشكل رسمي جميع مراكز الكنترول من تصحيح الأوراق وجاري العمل على مراجعة الدرجات وتجميعها والتي تأخذ وقت لضمان حصول كل طالب على ما يستحق، ويعتبر هذا الإعلان نقطة انطلاق للطلاب الراغبين في معرفة النتيجة وتعكس مدى الجهد المبذول منهم طوال العام الدراسي، ونقدم اليكم خلال موقعنا موعد إعلان نتيجة الدور الثالث للصف السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

لقد أنهي الطلاب من أداء الاختبارات في نهاية شهر أكتوبر الماضي ومن المتعارف عليه ظهور النتيجة بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا من تاريخ نهاية الامتحانات، ولهذا أكدت وزارة التربية العراقية استكمال أعمال المراجعة والتدقيق التي تحتاج مزيدا من الوقت حتى يضمن حصول كل طالب على ما يستحق من الدرجات.

وصرحت بأن النتائج تكون مركزية أي بمجرد انتهاء رصد ومراجعة الدرجات سيتم الاعلان عنها عبر موقع نتائجنا للتسهيل على الطلاب، وأكدت مصادر من داخل الوزارة نجاح كثير من الطلاب بمختلف الفروع (أدبي، أحيائي، تطبيقي) لذا لا داعي للقلق والتوتر، وبمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة سيتم رفع النتيجة على المواقع الالكترونية قبل نهاية الاسبوع الجاري.

خطوات الحصول على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثالث

يمكن للطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا. الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثالث 2023. كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم والرقم الامتحاني. اختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم تحميل كشوفات الدرجات PDF. البحث عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني.

وبذلك أعزائي الطلاب فإن موعد اعلان النتيجة يكون خلال الأيام المقبلة عبر موقع نتائجنا وبمجرد الاعلان عنها فورا سوف نوافيكم بأخر التفاصيل ونتمني لكم التوفيق والنجاح.