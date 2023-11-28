“افرحوا مش هتقطع تاني” .. موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر 2023

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر 2023 هو يبحث عنه المواطنين بكثرة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب زيادة فترة انقطاعها في الفترة الأخيرة، فقد وصلت مدة انقطاعها الى الساعتين يومياً، بحيث يؤثر ذلك سىلباً على الأنشطة الحياتية، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم موعد انتهاء تخفيف الأحمال وهذه الأزمة في مصر، فضلاً تابعونا.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر 2023

شهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مصر، وذلك منذ حلول فصل الصيف وزيادة الاحمال الكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها فصل الصيف هذا العام، والجدير بالذكر أن انقطاع الكهرباء ما زال مستمراً حتى الآن بالرغم من حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، لم يصدر أي بيان رسمي أو قرار حاسم بخصوص موعد انتهاء هذه الأزمة، ولكن صرح أحد المسؤولين أن الحكومة متمثلة في الجهات المختصة تعمل هلى على حل هذه المشكلة لحل هذه الأزمة في القريب العاجل.

ما هي أسباب انقطاع الكهرباء؟

يعد السبب الرئيسي وراء انقطاع الكهرباء في مصر هو زيادة معدل الاستهلاك للغاز بقيمة 18% مقارنة بالعام الماضي، لذلك حسمت وزارة الكهرباء الأمر بقطع الكهرباء ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، ولكن ومع انخفاض درجات الحرارة وحلول فصل الشتاء، وفي بعض المحافظات تم تعديل القرار وقطعها ساعة واحدة بدلاً من ساعتين، وقد ناشدت الحكومة المواطنين بترشيد الاستهلاك في الكهرباء، وقد أشارت وزارة الكهرباء على الجهود المبذولة من أجل حل هذه الأزمة، وانتهاء انقطاع ةلكهرباء نهائياً.