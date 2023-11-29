يافرحتكم دول بس.. الكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمسة + المحكمة تكشف عن أخبار سعيدة لأصحاب المعاشات

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن المستفيدين من العلاوات الخمسة وموعد صرفها، حيث أتاحت الحكومة هذه العلاوات من أجل تحسين وضع المعيشة لهذه الفئة في ظل ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار، وتقدم عدد من أصحاب المعاشات بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية من أجل صرف العلاوات على الأجر الأساسي والمطالبة بصرفها حيث صدر بها حكم ملزم من الحكومة، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2020 على قانون صادر من البرلمان بشأن معاش الأجر المتغير أو ما يطلق عليه العلاوات الخمس والمقررة على المؤمن عليه بداية من 1 يوليو 2006، ونقدم اليكم جدول صرف العلاوات الخمس على موقعنا البديل فتابعوا معنا.

المستفيدين من العلاوات الخمسة

يستحق المواطنون الخارجين على المعاش من يونيو 1987 حتى يوليو 2006 صرف العلاوات الخمس وتعد هذه الفئة لم تصرف أي علاوة منذ تطبيقها في عام 2010، وصرحت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية رفع الحد الادني للمعاشات ليكون 1105 جنيه والحد الاقصى 8720 جنيه بقرار من الرئاسة، وتصرف العلاوات الخمس إلى ثلاث فئات كما يلي:

الفئة الاولى: تشمل أصحاب المعاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه وان صرف العلاوة بالكامل خلال شهر أكتوبر الماضي.

الفئة الثانية: من يحصلون على معاش يتراوح بين 2000 حتى 3000 جنيه وتم صرف العلاوة بنسبة 21% في اكتوبر الماضي.

الفئة الأخيرة: وهم من يتقاضون معاش أكثر من 3000 جنيه وتم منح علاوة كاملة في أكتوبر 2023.

خطوات الاستعلام عن المستفيدين من العلاوات الخمس

حددت الهيئة القومية للتامينات امكانية الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس عبر موقعها الالكتروني للتسهيل على المواطن من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي: