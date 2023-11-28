بكام الكتكوت دالوقتي؟ أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء بعد الانخفاض الكبير
يبحث المواطنين الآن عبر شبكة الإنترنت عن أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر 2023، تحديدًا بعد انخفاض أسعارها في الأيام الماضية الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يقومون بمتابعة أسعارها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وأنستجرام بحيث إذا تناسب معهم السعر يذهبون لإجراء عملية شراء لأي نوع يحبون من الدواجن.
أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء
وفي صدد الحديث عن أسعار بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، فسنقوم بتوضيح الأمر في ضوء ما صرحت به مجموعة من المحال التجارية والتي أشارت بان سعر الفراخ البيضاء قد تمكن من المحافظة على سعره منذ أمس الاثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر 2023 حيث وصل كيلو جرام من الفراخ البيضاء بقيمة 62 جنيه خلال التعاملات المسائية، بينما وصل سعر الكيلو من الفراخ البلدي بقيمة 110 جنيه مصري، في حين جاء سعر كيلو جرام الفراخ الأمهات مع انتهاء التعاملات المسائية ليسجل 65 جنيه، وإليكم باقي أسعار الفراخ:
- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء ما بين 62 وحتى 63 جنيه مصري.
- أما سعر كيلو الفراخ البلدي فيتراوح ما بين 110 وحتى 120 جنيه مصري.
- بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 77 وحتى 87 جنيه مصري.
- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي بنحو 100 جنيه اليوم.
- الكتكوت الأبيض تراوح سعره اليوم ما بين 26 جنيه وحتى 31 جنيه مصري.
- الكتكوت الأبيض قطعان بلغ سعره ما بين 24 وحتى 24.25 جنيه.
- بينما وصل سعر الكتكوت الساسو بين العشرون وحت واحد وعشرون جنيه.