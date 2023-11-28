هتصرف عيش من غير بطاقة.. موعد طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقة التموينية بهذه التكلفة وزارة التموين توضح الحقيقة

وافق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على فكرة طرح الخبز المدعم للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية الذي عرضها عليه وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي لهذا يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد طرح هذا الخبز وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

موعد طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقة التموينية

يرغب العديد من مواطني جمهورية مصر العربية الغير حاملين البطاقات التموينية معرفة موعد طرح الخبز المدعم وهذا بعد أن وافق عبد الفتاح السيسي على هذا القرار، الأمر الذي جعل أن يقوم وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي الإعلان عن أنه تم بدء العمل بهذا القرار في عدد من المخابز وأنه من المتوقع تنفيذ هذا القرار في كافة المخابز بداية من شهر يناير القادم.

أسباب ارتفاع تكلفة رغيف الخبز

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي الي ارتفاع سعر رغيف الخبز والتي من أهمها ما يلي:

ارتفاع سعر القمح.

زيادة سعر السولار والغاز.

ارتفاع سعر الدولار والعمالة.

تكلفة رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية 2023

يتساءل العديد من المواطنين الغير مالكين لبطاقات التموين عن سعر رغيف الخبز المدعم حيث أعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن سعر رغيف الخبز لهؤلاء المواطنين هو جنية واحد فقط لا غير مشيرا أن الهدف من هذا القرار ليس الربح بل هو توفير الخبز للمواطنين بسعر مخفض عن الأسواق الحرة.