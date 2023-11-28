حملها الآن مجاناً بكل سهولة.. تحميل لعبة Assassin’s Creed Syndicate حالياً على الحاسب الآلي ومتطلبات تشغيل اللعبة

قامت شركة Ubisoft بالإعلان عن لعبة التسلل والحركة Assassin’s Creed Syndicate متوفرة الان بصورة مجانية على اجهزة الكمبيوتر عن طريق متجرها الخاص Uplay لهذا يرغب العديد من الأشخاص معرفة كيفية تحميل هذه اللعبة وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الاخري.

طريقة تثبيت لعبة Assassin’s Creed Syndicate على الكمبيوتر

يستطيع الأشخاص تنصيب لعبة Assassin’s Creed Syndicate على الكمبيوتر بكل سهولة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

يدخل الشخص في البداية على الرابط الخاص باللعبة.

يعمل الشخص على تنصيب اللعبة بشكل مباشر على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

يقوم الشخص بعد ذلك بتشغيل اللعبة.

يقوم الشخص الدخول إلى الاعدادات وذلك من أجل ضبط اللعبة مثل ما يريد.

يدخل الشخص الي قصة اللعبة.

قامت الشركة المنتجة للعبة تقسيمها إلى عدد من المهام والفديوهات لشرح قصة اللعبة للاعب بشكل كامل.

متطلبات تشغيل لعبة Assassin’s Creed syndicate على الكمبيوتر بالاعدادات الأدنى للعبة

تحتاج لعبة Assassin’s Creed Syndicate من أجل تشغيلها على جهاز الكمبيوتر بعض المتطلبات والتي من اهمها ما يلي:

المعالج : Intel Core i5 2400s 2.5 GHz or AMD FX 6350 3.9 GHz.

الذاكرة العشوائية : 6 GB.

كارت الشاشة : NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD Radeon R9 270.

البرامج المساعدة : DirectX.

نظام التشغيل : Windows 7 SP1, Windows 8/8.1.

المساحة الخالية على القرص الصلب : 50 GB.

متطلبات تشغيل لعبة Assassin’s Creed syndicate على الكمبيوتر بالاعدادات الاقصي للعبة

حتى يتم تشغيل لعبة Assassin’s Creed Syndicate على جهاز الكمبيوتر فإنها تحتاج إلى الاعدادات الأقصى الاتية: