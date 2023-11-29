“قوم جهز شنطة ليه” التعليم تُحدد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة للحصول عليه

يشغل بال الطلاب والطالبات في الوقت الحالي موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024، حيث طلاب الصف الأول الثانوي يرغبون في الحصول على التابلت، بحيث يستعدوا لاختبارات الفصل الدراسي الأول والتدريب عليه قبل بدء هذه الاختبارات، دعونا نوضح لكم موعد استلامه وبعض التنبيهات من قبل الوزارة بشأن استخدامه للحفاظ على سلامته لفترة أطول.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

لم يتم تحديد يوم فعلي لتسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب والطالبات، ولكن تحركت بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قدمته إلى المديريات، وتقوم المديريات بإرساله إلى الإدارات التعليمية، ومن الإدارة إلى المدرسة إلى أن يتم توزيعه على الطلاب والطالبات بالمدراس، وبالفعل بدئت المدارس بتوضيح الأمر للطلاب على مواقعهم الرسمية بأن التابلت على وشك الوصول للمدرسة وقبل مرور الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سيكون التابلت بحوزة الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي.

الأوراق اللازمة للحصول على تابلت الثانويه العامة

صورة لشهادة ميلاد الطالب.

نسخة من بطاقة ولي الأمر.

الإيصال الخاص بتأمين الجهاز.

نسختين من وصل دفع المصروفات الدراسية.

إقرار تسليم الحصول على الجهاز واستلامه من المدرسة.

تنبيهات للحفاظ على تابلت الثانوية العامة 2024

نبهت وزارة التربية والتعليم على بعض النقاط بشأن التابلت المدرسي، وذلك للحفاظ على سلامته، وتأتي التنبيهات على النحو التالي: