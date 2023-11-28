تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات الجديد 2024 وعربسات

قناة ناشيونال جيوغرافيك أحد قنوات المميزة التي تعرض على القمر الصناعي النايل سات، فهي تعرض الأفلام الوثائقية وتعرض علم الطبيعة وكل ما هو غريب حول العالم، حيث بدأ البث الأول لقناة ناشيونال جرافيك سنة 2009 وبعد ذلك احتلت مكان عند جميع الجماهير لأنها تحرص على أذاعه كل ما هو مختلف وجديد، وتتناول الحياة البحرية والعلوم والتكنولوجيا والمغامرات والبرامج التاريخية والثقافية لذلك سوف نعرف ترددها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جرافيك أحد القنوات الرائدة في مجال الوثائقيات حيث لها عدد كبير من المتابعين المغرمين بالمعلومات الثقافية والتاريخية لذلك يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11411.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 3 /4

كما يمكن أن تتابع القناة أيضاً على هذا التردد

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11526.

استقبال افقي.

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

تركز قناة ابو ظبي على المحتوى المتعلق بالطبيعة والثقافة والعلوم فقط تأسست سنة 1997 وتهدف إلى استكشاف وتوثيق العالم وتعرض حقائق، وكذلك تتابع كل ما هو جديد وغريب في عالم الحيوان والنبات فيمكن أن تتابع كل ذلك على القمر الصناعي العرب سات بالتردد التالي:

القمر الصناعي العرب سات. التردد 11804. الاستقطاب افقي. معدل الترميز 30000. معامل تصحيح الخطا 5/ 6.

برامج تقدمها قناة ناشونال جيوغرافيك