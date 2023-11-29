“هتخزنيه تاني في بيتك يا ست الكل زي زمان” التموين تبشر المصريين بموعد انتهاء أزمة السكر

بحث الكثير من المصريين الفترة الماضية عن متى تنتهي أزمة السكر، حيث ارتفعت أسعار السكر الفترة الماضية بشكل كبير بالسوق المحلي، وللأسف وصل الكيلو منه إلى 50 جنيه مصري في بعض المناطق، حيث وصل لنفس سعر الدولار للأسف بالسوق الموازية، ولكن وضح وزير التموين والتجارة الداخلية موعد عودة الأسعار إلى سابق أسعارها قبل الزيادة، فدعونا نذكر لكم ماذا قال؟

متى تنتهي أزمة السكر؟

لم يتم تحديد يوم مُحدد لانتهاء الأزمة بعد، ولكن وضح معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي أنه سيتم ضخ كمية كبيرة من السكر الفترة القادمة، حيث خلال أسبوع أو عشرة أيام من الآن، ومن خلال هذه الكميات سيتم تخفيف هذه الأزمة وخفض أسعار السكر من جديد، بل ووضح الوزير أن الانخفاض سيكون إجباري، حيث في حالة ضخ كمية كبيرة من السكر ولم ينزل السعر سوف تُطالب الوزارة مجلس الوزراء المصري بالتدخل من أجل التسعير لكيلو السكر بشكل إجباري.

وللعلم أن سبب الارتفاع ووجود أزمة هو عدم انتظام توزيع السكر بشكل صحيح في المناطق من قبل التجار، ولكن ستقوم الوزارة بإعادة تنظيم توزيعه من جديد وضخه في الأسواق والمنافذ التجارية والشوادر ومنافذ البيع للسلع التموينية.

أسعار السكر في مصر

وضحنا لكم متى تنتهي أزمة السكر كما وضح وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالنسبة للأسعار فهي مختلفة ومتفاوتة من مكان إلى مكان آخر، حيث سعر الكيلو من السكر على النحو التالي: