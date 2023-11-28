“للحصول على 20000 ريال” متاح الآن التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج 1445 عبر snad.org.sa

سند الزواج أحد المبادرات الاجتماعية التي يقوم بتقديمها محمد بن سلمان تلك التي قد قامت بإطلاقها حكومة السعودية 2018، بقيادة الأمير محمد ولا زالت مستمرة، والجميع يتساءل عن التسجيل في سند محمد بن سلمان فهو من البرامج الهامة، التي تهدف لتطوير اقتصاد المملكة مع تحويل الاقتصاد متنوع ليس معتمدًا على النفط فقط، وبالتالي فإننا سنقدم إليكم طريقة التسجيل وأهم الأشياء التي تحتاجون إليها حول هذه المبادرة.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يستطيع الشباب المقبلين على الزواج أن يقوموا بالتسجيل بمبادرة سند عبر البوابة الإلكترونية التابعة للدعم وهي كالآتي:

أولًا تدخل موقع سند الإلكتروني.

اختار مبادرة سند.

بعدها الموقع وتطلع على الشروط.

تسجل الدخول عبر نفاذ الوطني.

بعد ذلك رقم الهاتف وتضيف عنوان البريد الإلكتروني.

توافق بالأحكام والشروط.

عليك بتأكيد رقم الهاتف.

قم بإدخال رمز التفعيل والتسجيل.

تنتهي بعد ذلك من دورة الوعي واجتياز الاختبار.

تضيف بيانات العنوان.

تؤكد المعلومات التي تم إدخالها.

تقدم الطلب.

طريقة التقديم في سند محمد بن سلمان

التسجيل بمبادرة سند محمد بن سلمان يكون بشكل إلكتروني وبسيط، من خلال هذه الخطوات التالية: