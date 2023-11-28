بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة reef.gov.sa للحصول على الدعم الريفي

قامت وزارة البيئة السعودية بإطلاق رابط بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة لتمكن المواطنين من التعرف على الخدمات الخاصة بمنصة ريف وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي والمنتجات والمشاريع المدعومة مثل دعم الحليب ودعم المواشي ودعم البخور والبهارات والتمور وغيرهم وذلك لدهم العاطلين عن العمل والنساء ربات البيوت.

بوابة ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة

أتاحت وزارة البيئة برنامج لدعم الأسر المنتجة من المزارعين للنهوض بالدخل القومي بالمملكة كما سهلت التقديم للاستفادة من الدعم بخطوات بسيطة عن طريق منصة ريف الإلكترونية حيث يتم الرد خلال شهر وقد يصل إلى 3 شهور، يدعم البرنامج الكثير من المحاصيل مثل السمسم والذرة والقمح حيث تصل عدد المحاصيل الزراعية التي يدعمها البرنامج إلى 45 محصول، كما يدعم الدواجن والأغنام والثروة الحيوانية ليصل عدد الأشخاص الذين يدعمهم البرنامج يتخطى 100 شخص بالإضافة إلى دعم صانعي الصوف والغزل وصيادين السمك وغيرهم من الفئات المنتجة.

برنامج دعم ريف لدعم الأسر المنتجة

هو برنامج تقدمه الحكومة السعودية عن طريق وزارة البيئة لتقديم الدعم للأسر السعودية المنتجة لتشجيعهم على الإنتاج المحلي حيث تقوم بدعم صناع الصابون من أشجار اللوز، ثم بيعها في الأسواق بالإضافة إلى منتجي المواد من الغذائية مثل الجبن والزبدة وغيرهم بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقومون بصناعة الزيوت وتجفيف الفاكهة، حيث تقوم المبادرة بتقديم الدعم المالي عن طريق تحويلها للمستفيدين عن طريق حسابه البنكي بموعد محدد وهو من يوم واحد بالشهر وحتى اليوم العاشر من الشهر الميلادي لمن تنطبق عليهم الشروط.