حلقة جديد.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 138 بأعلى جودة على قناة الفجر الجزائرية

اليوم الأربعاء هو موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 138 المعروضة باللغة التركية، ثم غدًا الموعد الرسمي للعرض بالعربية، ولذا عشاق المسلسل من كل مكان بمصر وبالعالم العربي يتساءلون عن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمتابعة الحلقة الجديدة، ونذكر لكم موعد عرض الحلقة الجديدة وتردد القناة، فكونوا معنا.

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 138

مسلسل قيامة عثمان هو أحد المسلسلات التاريخية التي تحكي فترة ازدهار الدولة الإسلامية وبنائها من الأساس في عهد الدولة العثمانية، ومساء غدًا الخميس الثلاثين من شهر نوفمبر من عام 2023 تُعرض الحلقة المترجمة من مسلسل قيامة عثمان رقم 138، حيث سيتم عرض الحلقة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، بينما التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومتوقع أن تشهد هذه الحلقة الكثير من الأحداث اليوم، حيث يتم عرضها كل يوم أربعاء على قناة Atv التركية، وذلك باللغة التركية عند الثامنة بتوقيت تركيا، ثم العرض على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية المترجمة، مع العلم أن يوم الجمعة بعد منتصف الليل الساعة 2:00 صباحًا سيكون متاح عرضها على موقع قصة عشق وموقع وي سيما.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تُنقل الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، والتي يمكن الاستمتاع بمشاهدة محتواها سواء مسلسل المؤسس عثمان أو أي مسلسل آخر، ولك وفق الإحداثيات التالية:

النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

عرب سات