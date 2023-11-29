نزل الآن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 موقع وزارة العمل | أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

يتردد بحث مكثف على محركات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 موقع وزارة العمل، إذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رابط لمظلة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية للدفعة السادسة لعام 2023، حيث يمكن للجميع الآن الوصول إلى منصة مظلتي العراقية لتنزيل الأسماء بصيغة PDF والتحقق مما إذا كان اسمهم مدرجًا ضمن المستفيدين، وتأتي هذه الخطوة لدعم المواطنين الذين تقدموا للحصول على الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد في الوقت الحالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

وفرت وزارة العمل العراقية إمكانية سهلة ويسيرة لجميع المواطنين للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، حيث يمكن للمواطنين البحث بسهولة من خلال بضع خطوات قبل موعد صرف الدعم، ويدرك المسؤولون في الوزارة تمامًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا يتجه نحو البحث المكثف قبل توزيع الدعم، بهدف تلبية جميع الاحتياجات والالتزامات المتعلقة بالدعم.

وفيما يتعلق بقيمة دعم راتب الرعاية الاجتماعية الذي يُصرف عبر فروع المصرف الرافدين، فإن التوزيع كما يلي:

قيمة الدعم لكبار السن تبلغ حوالي 250 ألف دينار عراقي.

بالنسبة للسيدات الأرامل، تصل قيمة الدعم إلى حوالي 200 ألف دينار عراقي.

لذوي الإعاقة، تصل قيمة الدعم إلى 300 ألف دينار عراقي.

للسيدات المطلقات، يبلغ دعمهن حوالي 150 ألف دينار عراقي.

الأيتام يحصلون على دعم قدره 100 ألف دينار عراقي.

تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

لتنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

سجِّل الدخول إلى خدمات الكترونية.

اختر من القائمة المنسدلة قسم الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة والدفعة المعنية.

اضغط على زر الاستعلام.

اختر خيار تحميل الكشوفات.

بعد التحميل، ابحث عن اسمك ضمن القائمة المتاحة.

جدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن رابط لمنصة مظلتي يتضمن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة السادسة لعام 2023، إذ يُتيح هذا الرابط للجميع الوصول إلى منصة مظلتي العراقية، حيث يمكن تنزيل قائمة الأسماء بصيغة ملفات PDF، ويمكن للأفراد التحقق مما إذا كانت أسماؤهم مندرجة ضمن المواطنين الذين تقدموا للحصول على الدعم الاجتماعي، بهدف تقديم المساعدة في مواجهة التحديات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد حاليًا.