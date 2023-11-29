الدولار يواصل ارتفاعه وجنونه ومش ناوي على خير| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 29-11-2023| سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

في مصر، يعتبر سعر الدولار في السوق السوداء من المسائل التي تشغل اهتمام الكثيرين، يُعتبر السوق السوداء هنا تجارة غير رسمية للعملة الأجنبية خارج الأنظمة المصرفية الرسمية، تختلف أسعار صرف الدولار في السوق السوداء عن تلك التي تُحددها البنوك والمؤسسات المالية الرسمية.

ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بعدة عوامل، منها العرض والطلب على العملة، والتوترات السياسية والاقتصادية، والتضخم، وسياسات الحكومة والبنك المركزي، وفيما يلي سوف نوضح لكم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ، وسعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

ووفقا لأسعار السوق الموازية للورقة الخضراء، سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء

50:00 جنيه سعر بيع

52:00 جنيهاً سعر شراء.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي Central Bank of Egypt

العملة شراء بيع دولار أمريكي 30.8306 30.9586 يورو 33.7533 33.9058 جنيــه استرليني 38.8989 39.0759 دولار كنـدى 22.6879 22.7888 كرون دانمركي 4.5276 4.5467 كرون نرويجي 2.8867 2.8994 كرون سويدي 2.9542 2.9671 فرنك سويسري 34.9593 35.1203 100 ين ياباني 20.7474 20.8377 ريـــال سعودي 8.2197 8.2543 دينــار كويتي 99.8885 100.3357 درهم إماراتي 8.3950 8.4303 دولار أسترالي 20.3821 20.4822 دينــار البحــرين 81.7744 82.1248 ريـــال عماني 80.0794 80.6213 ريـــال قطري 8.4514 8.4990 دينـار أردني 43.4233 43.6590 يوان صيني 4.3098 4.3282

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة 29-11-2023

وفيما يلي نوضح لكم أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية :

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

30.85 جنيه للشراء : 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء: جنيه للبيع.30.95

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

30.85 جنيه للشراء : 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB