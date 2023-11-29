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الدولار يواصل ارتفاعه وجنونه ومش ناوي على خير| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 29-11-2023| سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

الدولار يواصل ارتفاعه وجنونه ومش ناوي على خير| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 29-11-2023| سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

adminمنذ 4 دقائق
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في مصر، يعتبر سعر الدولار في السوق السوداء من المسائل التي تشغل اهتمام الكثيرين،  يُعتبر السوق السوداء هنا تجارة غير رسمية للعملة الأجنبية خارج الأنظمة المصرفية الرسمية، تختلف أسعار صرف الدولار في السوق السوداء عن تلك التي تُحددها البنوك والمؤسسات المالية الرسمية.

ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بعدة عوامل، منها العرض والطلب على العملة، والتوترات السياسية والاقتصادية، والتضخم، وسياسات الحكومة والبنك المركزي، وفيما يلي سوف نوضح لكم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ، وسعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

ووفقا لأسعار السوق الموازية للورقة الخضراء، سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء

50:00 جنيه سعر بيع

52:00 جنيهاً سعر شراء.

 

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي Central Bank of Egypt

العملةشراءبيع
دولار أمريكي30.830630.9586
يورو33.753333.9058
جنيــه استرليني38.898939.0759
دولار كنـدى22.687922.7888
كرون دانمركي4.52764.5467
كرون نرويجي2.88672.8994
كرون سويدي2.95422.9671
فرنك سويسري34.959335.1203
100 ين ياباني20.747420.8377
ريـــال سعودي8.21978.2543
دينــار كويتي99.8885100.3357
درهم إماراتي8.39508.4303
دولار أسترالي20.382120.4822
دينــار البحــرين81.774482.1248
ريـــال عماني80.079480.6213
ريـــال قطري8.45148.4990
دينـار أردني43.423343.6590
يوان صيني4.30984.3282

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة 29-11-2023

وفيما يلي نوضح لكم أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية :

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء:  30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك HSBC

  •   30.85 جنيه للشراء : 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 

  • 30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس 

  • 30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد

  • 30.85 جنيه للشراء:  جنيه للبيع.30.95

سعر الدولار البنك المصرى الخليجى

  •  30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

  •   30.75 جنيه للشراء: 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك CIB

30.85 جنيه للشراء : 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

  • 30.90 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

  •   30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.
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adminمنذ 4 دقائق
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