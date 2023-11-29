الدولار يواصل ارتفاعه وجنونه ومش ناوي على خير| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 29-11-2023| سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

في مصر، يعتبر سعر الدولار في السوق السوداء من المسائل التي تشغل اهتمام الكثيرين، يُعتبر السوق السوداء هنا تجارة غير رسمية للعملة الأجنبية خارج الأنظمة المصرفية الرسمية، تختلف أسعار صرف الدولار في السوق السوداء عن تلك التي تُحددها البنوك والمؤسسات المالية الرسمية.
ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بعدة عوامل، منها العرض والطلب على العملة، والتوترات السياسية والاقتصادية، والتضخم، وسياسات الحكومة والبنك المركزي، وفيما يلي سوف نوضح لكم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ، وسعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر
ووفقا لأسعار السوق الموازية للورقة الخضراء، سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء
50:00 جنيه سعر بيع
52:00 جنيهاً سعر شراء.
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي Central Bank of Egypt
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|30.8306
|30.9586
|يورو
|33.7533
|33.9058
|جنيــه استرليني
|38.8989
|39.0759
|دولار كنـدى
|22.6879
|22.7888
|كرون دانمركي
|4.5276
|4.5467
|كرون نرويجي
|2.8867
|2.8994
|كرون سويدي
|2.9542
|2.9671
|فرنك سويسري
|34.9593
|35.1203
|100 ين ياباني
|20.7474
|20.8377
|ريـــال سعودي
|8.2197
|8.2543
|دينــار كويتي
|99.8885
|100.3357
|درهم إماراتي
|8.3950
|8.4303
|دولار أسترالي
|20.3821
|20.4822
|دينــار البحــرين
|81.7744
|82.1248
|ريـــال عماني
|80.0794
|80.6213
|ريـــال قطري
|8.4514
|8.4990
|دينـار أردني
|43.4233
|43.6590
|يوان صيني
|4.3098
|4.3282
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة 29-11-2023
وفيما يلي نوضح لكم أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية :
سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء: 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك HSBC
- 30.85 جنيه للشراء : 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك الإسكندرية
- 30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك قناة السويس
- 30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار المصرف المتحد
- 30.85 جنيه للشراء: جنيه للبيع.30.95
سعر الدولار البنك المصرى الخليجى
- 30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
- 30.75 جنيه للشراء: 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك CIB
30.85 جنيه للشراء : 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي
- 30.90 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار بنك قطر الوطنى الأهلى QNB
- 30.85 جنيه للشراء: 30.95 جنيه للبيع.