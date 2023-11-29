“أنطر ينخفض” ارتفاع سعر الذهب اليوم في العراق 29 – 11- 2023 بالمقارنة مع أسعار أمس

صباح يوم جديد الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر من عام 2023 يتساءل به التجار والسيدات والمستثمرين في المعدن الأصفر عن سعر الذهب اليوم في العراق، حيث أسعاره الفترة الماضية غير مستقرة وللأسف في اتجاهها للصعود بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي، فدعونا نخبركم بأسعار الذهب اليوم بالعراق بمختلف الأعيرة، فكونوا معنا.

سعر الذهب اليوم في العراق

شهدت اليوم ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء سعر جرام الذهب ارتفاع واضح، وذلك بعد أن استقر الفترة الماضية وثبت على سعر واحد وهو حوالي 77 ألف دينار عراقي، حيث جاءت أسعار اليوم بعد الارتفاع على النحو التالي:

عيار 24 في العراق اليوم بسعر 85940.93 دينار عراقي.

الذهب من عيار 22 في العراق اليوم بسعر 78779.18 دينار عراقي.

الذهب من عيار 21 بالعراق اليوم بسعر 75198.31 دينار عراقي.

الذهب لعيار 18 بالعراق اليوم بسعر 64599.69 دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم في العراق بالمصنعية

شهدت الأسعار اليوم في التعاملات ارتفاع كبير عن تعاملات أمس الثلاثاء، والجدير بالذكر أن هذه الأسعار ليست أسعار البيع والشراء للأسف للمواطنين، وإنما أسعار التداول داخل البورصة، وعندما تصل إلى التجار والمشتري فإنها تزيد عن المبلغ السابق، وهذا بسبب إضافة مبالغ للمصنعية، ومبالغ أخرى ضريبة ودمغة، لهذا الجرام سعره للمستهلك يزيد عن الأسعار السابقة.

مع العلم أن الأسعار أمس كانت أقل من هذا السعر، ولكنها اليوم ارتفعت، حيث على سبيل المثال كان عيار 24 بسعر 84302.55 دينار عراقي، وعيار 22 من الذهب أمس كان بسعر 77277.34 دينار عراقي، بينما الذهب من عيار 21 بالعراق استقر أمس عند مبلغ 73764.73 دينار عراقي.