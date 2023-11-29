الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة 2023 العرق عموم المحافظات pdf منصة مظلتي

الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2023 العرق، لقد باتت عمليات البحث عن اسماء المشمولين بالدفعة السابعة ترتفع كل دقيقة لأن موعد صدور النتائج مر دون أي أخبار جديدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعي، وكان من المقرر أن تقوم الوزارة ببدء رفع النتائج يوم الاثنين الماضي 27 من نوفمبر وهذا ما جعل المواطنين في العراق يعيشون في حالة من القلق والتوتر الشديد ويتساءلون بعضهم البعض لماذا لم تعلن الوزارة عن أسماء المشمولين.

وفي السابق نشرت عدد كبير من المصادر التابع لهيئة الحماية الاجتماعية بأن الدفعة السابعة سوف تضم نحو 60 ألف أسرة عراقية تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وتم عمل بحث اجتماعي لهم للتأكد من ظروف الحالة وأنها ضمن فئات الاستحقاق التي أشارت عنها وزارة العمل، واليوم سوف نقدم لحضراتكم خلال السطور التالية الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة 2023 العرق.

الرعاية الأجتماعية الدفعة الأخيرة 2023 العرق

توفر وزارة العمل العراقية راتب شهري للمواطنين من الأسر المتعففة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل هذا الغلاء، حيث قدمت العديد من وسائل الدعم التي يحتاج إليها المواطنين كي يعيشون حياة كريمة دون معاناة، والآن هناك كادر كبير من المواطنين ينتظرون نتائج الدفعة السابعة ومن المؤكد أن تعلن عنها الوزارة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة على أن تبدأ عملية صرف الدعم في بداية شهر ديسمبر 2023.

رابط للتحقق من اسماء المشمولين بالدفعة السابعة

يتم اعلان شمول 60 ألف أسرة ضمن الدفعة السابعة والتي يتم رفعها إلأكترونياً حسب تصريحات وزارة العمل ولاستخراج النتائج عليكم اتباع الخطوات التالية