رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445 لحضور الحصص وحل الواجبات المدرسية للفصل الدراسي الثاني

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445 التي يتساءل عنها الكثير من الطلبة والطالبات خلال هذه الفترة لأن الطلاب عادوا إلى المدار بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول لاستكمال عامهم الدراسي، حيث تعد منصة مدرستي من أشهر وأهم المنصات الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم السعودية لتسهيل الكثير من المهام على الطلاب، كما تساهم منصة مدرستي في حل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب وخاصةً الوصول إلى المعلومات وحل مفصل للأسئلة التي يريدونها.

رغم أن الكتاب المدرسي يوفر أكبر عدد من الشرح والمعلومات لكن منصة مدرستي تجعل الطالب أكثر وعي لأنه يحصل على معلومات بلا نهاية من خلال التسجيل الإلكتروني وداخل المنصة واليوم وبناءاً على رغبتكم سوف نستعرض لكم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445

لبدء التسجيل والاستفادة من الخدمات التعليمية المختلفة عليكم الضغط على الرابط التالي منصة مدرستي وزارة التربية والتعليم.

اختيار دليل الطالب. اخر تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت. إضافة كلمة المرور. ثم الضغط على كلمة دخول. يظهر دليل الخدمات. قم باختيار الخدمة المطلوبة وابدء المتابعة مجاناً.

أهم الخدمات التي توفرها منصة مدرستي

هناك عدد كبير من الخدمات التعليمية توفرها منصة مدرسي للكادر التعليمي من طلاب ومعلمين وبشكل مجاني على مدار 24 ساعة ومن أهم الخدمات الحالية