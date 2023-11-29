Pdf الان جميع كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان مؤخرًا عن جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي شملت العديد من المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم، إضافة إلى أن هذه المنحة موجهة لبعض الأشخاص الذين يُعانون من الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لتُخفف جزء كبير من التحديات المعيشية التي يمر بها العالم، وفي هذا سنكشف لكم في السطور التالية طريقة استخراج الكشوفات.

جميع كشوفات المشمولين الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي من أجل القيام بإستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

أن يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

القيام بالضغط على زر “الرعاية الاجتماعية”.

ومن ثم يتم القيام بإدخال كافة البيانات اللازمة الخاصة بالشخص المستفيد.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

الضغط مباشرة على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم العمل على استخراجها ومعرفة كافة الأسماء بكل سهولة.

شروط الحصول على مساعدات العراق

هناك بعض الشروط من أجل التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات المقدمة من حكومة العراق، كما على النحو الأتي:-

تكون حامل للجنسية العراقية لكي تتمكن من التسجيل. ليس لدى المتقدم أصول أو عقارات ذات قيمة عالية. الإلتزام بجميع المعايير المفروضة من قبل الوزارة. التسجيل عبر موقع وزارة العمل.

اعلان الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وأشارت وزارة العل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الوجبة السابعة أو الجديد من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الفترة القليلة المقبلة من أجل أن يتمكن جميع المستفيدين أو المواطنين المتقدمين من القيام بإستخراج جميع الكشوفات التي تشمل المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، على أن يُراعي بأن المنحة تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين الذين يمرون بالتحديات الاقتصادية.