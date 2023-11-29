القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال دوري روشن السعودي 2023 ورابط حجز تذاكر المباراة

القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال دوري روشن السعودي 2023، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق اللقاء الأقوى بين النصر والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي الجولة 15، ولذلك نجد أن هناك بحث مرتفع للغاية عن القنوات المجانية والمفتوحة التي تقوم بنقل البث الحي المباشر بجودة عالية hd.

يعتبر فريق النصر وفريق الهلال من أقوى الفرق السعودي التي تتنافس بقوة من بداية الموسم ولديهم أعلى رصيد من النقاط، يبذل لاعبي الفريقين جهد كبير لحصد أكبر رصيد من النقاط أملاً في التتويج، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء القادم بين الفريقين منافسة قوية للغاية، خلال السطور التالية نقدم لكم القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال دوري روشن السعودي 2023.

القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال دوري روشن السعودي 2023

لقد تم الكشف الساعات الماضية عن القنوات التي تقوم بنقل البث المباراة للقاء الهلال أمام نظيره النصر ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، على أن تقوم شاشة قناة ssc الرياضية السعودية 1 بنقل المباراة بجودة عالية والذي يعلق فيها كل من فارس عوض ومدحت شلبي و أحمد النفيسة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين الهلال والنصر على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي بتاريخ يوم الجمعة الموافق 1 من ديسمبر 2023 وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

أصبح فريق الهلال في صدارة الدوري السعودي لموسم 2023-2024، لعب فريق الهلال 14 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين ورصيده الحالي 38 نقطة، بينما يحتل فريق النصر الترتيب الثاني في قائمة دوري روشن السعودي لعب الفريق 14 مباراة فاز 11 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين ورصيده الحالي 34 نقطة.

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تردد قناة ssc السعودية