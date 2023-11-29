حبس و1000 جنية غرامة”.. وزارة الداخلية تحذر أصحاب هذة البطاقات الشخصية بضرورة الذهاب فورأ الي السجل المدني .. متقولش معرفش وتندم

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة قانون الأحوال المدنية حيث يثير هذا القانون الفضول والقلق لدى الكثير من المواطنين، حيث يفرض عقوبات صارمة على مختلف المخالفات فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن غرامات وعقوبات البطاقة الشخصية والعقوبات المترتبة على ارتكاب مخالفات تتعلق بالبطاقة الشخصية، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

غرامات وعقوبات البطاقة الشخصية

تأخير إصدار البطاقة: غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري عند تأخير إصدار البطاقة لأول مرة، بعد بلوغ المواطن 15 عامًا وستة أشهر.

احتفاظ بالبطاقة المنتهية: دفع مبلغ 100 جنيه إذا استمر المواطن في استخدام بطاقة منتهية.

عدم تجديد البطاقة: دفع 50 جنيهًا كغرامة عند عدم تجديد البطاقة بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها، مع مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

عدم تحديث حالة البطاقة: غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا إذا لم يقم المواطن بتحديث حالة البطاقة.

استخراج بديل للبطاقة التالفة: دفع مبلغ 50 جنيهًا كغرامة في حالة عدم استخراج بطاقة بديلة للرقم القومي الضائعة أو التالفة.

استخدام بطاقة شخصية غير ملكية: الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حالة استخدام بطاقة شخصية غير ملكية.

الحالات المستثناة من هذه الغرامات

أعلنت وزارة الداخلية عن استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات وتشمل تلك الفئات ما يلي:

كبار السن.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص المصابين ببعض الأمراض.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

يمكن تجديد البطاقة الشخصية من خلال الانترنت بطرق بسيطة حددتها وزارة الداخلية وهي كما يلي: