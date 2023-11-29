اوعي تسمي عيالك الأسماء دي”.. الحكومة تحذر المواطنين عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء فيها حبس وغرامة.. عشان متقولش معرفش

في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على القيم والتقاليد، تم الإعلان عن قائمة من الأسماء التي يمنع تسميتها للأطفال في جمهورية مصر العربية حيث شددت الحكومة على ضرورة تجنب هذه الأسماء نظراً لعدة أسباب، منها الأسباب الدينية والأخلاقية وتجنب الاختلاط والتداخل في الأسماء وغيرها من الأسماء، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على الأسماء الممنوعة والعقوبات المفروضة على الذين يخالفون هذا القرار إلى جانب بعض المعلومات الإضافية.

الأسماء الممنوعة داخل مصر

تعارض مع القيم والشرائع: يمنع تسمية الأطفال باسماء تتعارض مع القيم والشرائع الدينية.

الأسماء المكررة: يمنع تسمية اثنين من الأطفال من نفس الأب بنفس الاسم لتجنب الالتباس القانوني والشخصي.

الأسماء المركبة: يمنع تسمية الأطفال باسماء مركبة تحتوي على مجموعة من الأسماء لتجنب التعقيدات القانونية.

تحمل معانٍ سلبية: يمنع اختيار أسماء قد تحمل معاني سلبية أو تخدش الحياء العام.

عقوبات تسمية الأطفال

تم فرض عقوبات صارمة على الذين يتجاوزون القوانين فيما يتعلق بتسمية الأطفال حيث يتضمن ذلك:

غرامة مالية: تصل قيمتها إلى 200 جنيه مصري للمواطنين الذين يسمون أطفالهم باسماء ممنوعة.

وتفكر الحكومة في زيادة هذه الغرامات إلى 5000 جنيه مصري، بهدف تشديد الرقابة وتوعية الأهالي بأهمية اختيار أسماء متوافقة مع القوانين والأخلاق.

ويجب التأكيد على أن احترام القوانين والتقاليد أمر ضروري وهام ويلعب دورًا هامًا في بناء المجتمع، وتوعية الأهالي حول التسمية الملائمة تسهم في تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين المحلية.