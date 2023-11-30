“مليار مبروك للموظفين”.. قانون العمل رفع سن المعاش للعاملين في القطاع الحكومي والخاص ومكافآت بعد الستين.. الموظفين طايرين من الفرحة

في ضوء الإعلان الأخير من هيئة التأمين الاجتماعي والمعاش بشأن رفع سن المعاش، بدأت مجموعة كبيرة من أصحاب المعاشات في البحث عن تفاصيل قانون العمل الذي ينظم رفع سن المعاش وتحديده، تمثلت هذه الخطوة في استجابة لإعلان وزيرة التضامن الاجتماعي حيث أعلنت عن تغيير في سن التقاعد المقرر تنفيذه اعتبارًا من عام 2024.

قانون العمل رفع سن المعاش

وفقًا للإعلان سيصبح عمر التقاعد 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا بحلول يوليو 2024، ينص القانون على أن يحصل المواطنون على معاش يعادل 80% من متوسط الراتب الخاص بهم خلال نفس العام وفقاً لقانون العمل الجديد، يتم تنفيذ رفع سن المعاش بشكل تدريجي وفقًا للخطة التي وضعتها الحكومة.

خطة رفع سن المعاش

تأتي خطة رفع سن المعاش كجزء من استراتيجية الحكومة للتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية في نظام المعاشات تشمل هذه الخطة الآتي:

في يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا.

في يوليو 2034، سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا.

في يوليو 2036، سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا.

في يوليو 2038، سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا.

في يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

سن المعاش للقطاع الخاص

فيما يتعلق بالقطاع الخاص أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن سن المعاش في القانون الحالي ينطبق فقط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع تحديد سن المعاش للعاملين في القطاع الخاص والحكومي في القانون الجديد للعمل.

قانون العمل تحديد سن المعاش الجديد

وفقًا لوزارة القوى العاملة تم تحديد سن المعاش الجديد لكل من العاملين في القطاع العام والخاص يتضمن القانون بنودًا تنص على أن سن التقاعد لا يمكن تحديده عند سن أقل من ستين عامًا ويسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد مع العامل عند بلوغه سن الستين، بشرط أن يكون العقد غير محدد المدة.

مكافآت للعاملين بعد سن الستين

يشمل القانون مكافآت للعاملين بعد سن الستين حيث يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذا السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش كما يتضمن القانون مكافآت عن سنوات الخدمة قبل سن الثامنة عشر.