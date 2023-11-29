عشان التاجر ميضحكش عليك ويستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين!! لشهر ديسمبر 2023 وزارة التموين تعلن
في إطار التدابير الداعمة والجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الحاصلين على بطاقات التموين، فقد تم تحديد كمية السكر المقدمة للفرد، يأتي هذا الدعم ضمن جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي على المواطنين، حيث يتيح لهم الحصول على السكر بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية تساهم هذه السياسة في تعزيز قدرة المواطن على تأمين احتياجاته الغذائية الأساسية بشكل مستدام، فيما يلي سوف نتعرف على كم كيس سكر للفرد في التموين بالإضافة إلى أسعار السلع لشهر ديسمبر.
كم كيس سكر للفرد في التموين
أعلنت وزارة التموين أن كل فرد مدرج في بطاقة التموين سيحصل على كمية وقدرها كيلو واحد فقط من السكر شهريًا، ويكون الحد الأقصى لعدد الكيلوجرامات من السكر على البطاقة الواحدة هو 6 كيلوجرامات.
أهمية الدعم التمويني
يعد هذا الدعم التمويني جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوفير الحماية للفئات الاقتصادية الضعيفة، وضمان حق الجميع في الحصول على السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة يساهم هذا النهج في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المحتاجين.
أسعار السلع داخل منافذ التموين شهر ديسمبر
كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع داخل منافذ التموين، وجاءت كالتالي:
- سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت (زيت خليط وزن 800 مللي): 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم: 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم: 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم: 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم: 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ: 9.00 جنيهات.
- سعر كيس ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم: 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا: 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا: 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا: 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك: 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه: 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع: 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم: 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم: 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه: 3.75 جنيه.