عشان التاجر ميضحكش عليك ويستغلك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين!! لشهر ديسمبر 2023 وزارة التموين تعلن

في إطار التدابير الداعمة والجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الحاصلين على بطاقات التموين، فقد تم تحديد كمية السكر المقدمة للفرد، يأتي هذا الدعم ضمن جهود الوزارة لتخفيف العبء المالي على المواطنين، حيث يتيح لهم الحصول على السكر بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية تساهم هذه السياسة في تعزيز قدرة المواطن على تأمين احتياجاته الغذائية الأساسية بشكل مستدام، فيما يلي سوف نتعرف على كم كيس سكر للفرد في التموين بالإضافة إلى أسعار السلع لشهر ديسمبر.

كم كيس سكر للفرد في التموين

أعلنت وزارة التموين أن كل فرد مدرج في بطاقة التموين سيحصل على كمية وقدرها كيلو واحد فقط من السكر شهريًا، ويكون الحد الأقصى لعدد الكيلوجرامات من السكر على البطاقة الواحدة هو 6 كيلوجرامات.

أهمية الدعم التمويني

يعد هذا الدعم التمويني جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوفير الحماية للفئات الاقتصادية الضعيفة، وضمان حق الجميع في الحصول على السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة يساهم هذا النهج في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المحتاجين.

أسعار السلع داخل منافذ التموين شهر ديسمبر

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع داخل منافذ التموين، وجاءت كالتالي: