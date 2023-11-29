مليار مبرووك صرف منحة 1000 جنيه” حقيقة صرف منحة من البريد المصري لاصحاب هذة البطاقات الشخصية هيئة البريد توضح

انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عن صرفم نحة 1000 جنيه من البريد المصري، ويبحث عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن حقيقة منحة البريد المصري التي تم تداول أخبار حولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وقامت هيئة البريد المصري بتوضيح الحقيقة حول هذه الأخبار، والتي سنتناولها في هذا المقال بالإضافة إلى نظرة على بعض الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

حقيقة منحة البريد المصري

أعلنت هيئة البريد المصري أن الأخبار التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي حول منح مبلغ 1000 جنيه مصري لأصحاب بطاقات الرقم القومي لا تمت للحقيقة بأي صلة، وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار عارية من الصحة وتعتبر مجرد إشاعات تروجها بعض الأفراد، وأكدت الهيئة على أهمية التحري والتثبت من الأخبار قبل التصديق عليها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي إعلان رسمي بهذا الشأن، ستقوم الهيئة بالإعلان عنه بشكل رسمي وليس عبر صفحات الإنترنت.

الخدمات المقدمة من البريد المصري

تسعى الهيئة إلى تلبية احتياجات المواطنين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، من بينها:

إرسال واستقبال الحوالات: يتيح البريد المصري للمواطنين إرسال واستقبال الحوالات المالية بطريقة سهلة وآمنة.

صرف المعاشات: يستخدم أصحاب المعاشات البريد لاستلام دخلهم المالي بشكل منتظم.

استخراج كارت المدفوعات: يتيح البريد المصري للمواطنين استخراج كروت المدفوعات لتسهيل التعاملات المالية.

استخراج شهادات الميلاد: يقدم البريد المصري خدمة استخراج شهادات الميلاد للمواطنين.

شحن وتوصيل البضائع: يعمل البريد المصري على شحن وتوصيل البضائع والأوراق بشكل آمن.

فتح حساب بنكي: يتيح للمواطنين فتح حساب بنكي والقيام بالعمليات المالية الأساسية من خلال البريد المصري.

إرسال الطرود: يستخدم البريد المصري لإرسال الطرود بشكل آمن وفعال.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: يتيح البريد المصري للمواطنين الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية بكل سهولة.

عدد فروع البريد المصري

تؤكد هيئة البريد المصري أنها تمتلك حوالي 4400 فرع يعملون باستمرار في جميع محافظات مصر وتهدف هذه الفروع إلى تقديم خدمات متعددة للمواطنين، وتعكس التزام الهيئة بتوفير وتسهيل الوصول إلى الخدمات البريدية للجميع.